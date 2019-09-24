Индия полностью оплатила России постройку двух фрегатов проекта 11356
Санкт-Петербург, 24 сентября, 2019, 22:30 — ИА Регнум. Индия полностью оплатила заказ на постройку двух фрегатов проекта 11 356 на верфях «Прибалтийского ССЗ Янтарь», сообщил 24 сентября журналистам президент ОСК Алексей Рахманов.
По словам Рахманова, строительство кораблей для Индии должно начаться в самое ближайшее время, и Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» намерен приложить все усилия для того, чтобы график постройки не нарушался.
«Все деньги согласно контракту пришли. Ждем, что завод приступит к работе. В ближайший месяц надеемся, что корпуса будут подняты на стапель, и с ними начнется основательная работа. Ответственность настолько высокая, бюджет настолько ответственный, что шансов срывать у нас нет», — сказал Алексей Рахманов.
Как сообщало ИА REGNUM, российско-индийский контракт о постройке фрегатов проекта 11 356 для ВМС Индии подразумевает создание четырех кораблей этого типа, два из которых будут построены на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», а остальные два — на государственных в Индии на судоверфи Goa Shipyard Ltd.
Прибалтийский ССЗ «Янтарь» использует для выполнения заказа корпуса двух кораблей, законсервированные после разрыва сотрудничества с Украиной, где производились силовые установки для фрегатов этого проекта.
Главным вооружением этих фрегатов станут российско-индийские сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты «БраМос».
Стоит отметить, что в составе ВМС Индии уже несут службу шесть фрегатов проекта 11 356.