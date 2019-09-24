Санкт-Петербург, 24 сентября, 2019, 22:30 — ИА Регнум. Индия полностью оплатила заказ на постройку двух фрегатов проекта 11 356 на верфях «Прибалтийского ССЗ Янтарь», сообщил 24 сентября журналистам президент ОСК Алексей Рахманов.

Shipyard-yantar.ru Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»

По словам Рахманова, строительство кораблей для Индии должно начаться в самое ближайшее время, и Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» намерен приложить все усилия для того, чтобы график постройки не нарушался.

«Все деньги согласно контракту пришли. Ждем, что завод приступит к работе. В ближайший месяц надеемся, что корпуса будут подняты на стапель, и с ними начнется основательная работа. Ответственность настолько высокая, бюджет настолько ответственный, что шансов срывать у нас нет», — сказал Алексей Рахманов.

Как сообщало ИА REGNUM, российско-индийский контракт о постройке фрегатов проекта 11 356 для ВМС Индии подразумевает создание четырех кораблей этого типа, два из которых будут построены на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», а остальные два — на государственных в Индии на судоверфи Goa Shipyard Ltd.

Прибалтийский ССЗ «Янтарь» использует для выполнения заказа корпуса двух кораблей, законсервированные после разрыва сотрудничества с Украиной, где производились силовые установки для фрегатов этого проекта.

Главным вооружением этих фрегатов станут российско-индийские сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты «БраМос».

Стоит отметить, что в составе ВМС Индии уже несут службу шесть фрегатов проекта 11 356.