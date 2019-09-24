Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2019, 22:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не уйдет в отставку, которой уже требует парламентская оппозиция после решения Верховного суда, 24 сентября передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Нет, нет, нет» , — заявил Джонсон в ответ на соответствующий вопрос журналистов на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 24 сентября, Верховный суд Великобритании постановил, что решение Джонсона о приостановке работы парламента до 14 октября было незаконным.

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