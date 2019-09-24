Великий Новгород, 24 сентября, 2019, 22:18 — ИА Регнум. ОАО «Автобусный парк» останется в собственности Новгородской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Никитина.

Alf van Beem Автобус. Великий Новгород

«Это необходимо для того, чтобы у нас была возможность подстраховать какой-либо район — что бы ни случилось. А наша задача — развивать «Автобусный парк», повышать его эффективность», — прокомментировал губернатор.

Региональное правительство обсудило запланированную передачу полномочий по организации транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам на уровень районов: эти полномочия районы получат с 1 января 2020 года. По словам главы области, объём компенсации расходов на организацию этой работы будет сохранён: в 2020 году это 186 млн рублей. В 2021 и 2022 годах на эти цели запланировано направить по 203 млн рублей.

«Полномочия передаются потому, что администрации районов лучше знают, где поставить остановку или как изменить маршрут, чтобы людям было удобно», — отметил губернатор Новгородской области.

По словам министра транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области Станислава Шульцева, уже проведены торги и заключены государственные контракты с перевозчиками на выполнение перевозок по муниципальным маршрутам во всех районах — до 1 апреля 2020 года. Это позволит органам местного самоуправления в течение первого квартала 2020 года провести торги по муниципальным маршрутам и заключить собственные государственные контракты.

При этом полномочия Великого Новгорода в транспортной сфере останутся на региональном уровне ещё на пять лет — до 31 декабря 2024 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о возвращении транспортных полномочий муниципалитетам Новгородской области, кроме Великого Новгорода, вынесен на обсуждение депутатов Новгородской областной думы и будет рассмотрен завтра, 25 сентября.