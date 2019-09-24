Лондон, 24 сентября, 2019, 21:57 — ИА Регнум. Соединенное Королевство будет в течение шести месяцев покрывать медицинские расходы британцев, которые проживают в Европейском союзе и пользуются государственной помощью при оплате услуг в сфере здравоохранения, если 31 октября произойдет Брексит без соглашения. Об этом сообщает испанское издание El Mundo, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкока.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Лондонское правительство предложило каждому государству, входящему в ЕС, в случае резкого разрыва сохранить действующие положения в сфере медицины до 31 декабря 2020 года. Хэнкок подтвердил, что если механизмы в области здравоохранения не будут урегулированы со всеми членами Евросоюза к обговоренной дате Брексита (31 октября), власти полгода будут предоставлять помощь 180 тысячам британцев, живущих на территории ЕС, чьи санитарные расходы сейчас покрывает государство.

Речь идет о пенсионерах, студентах, людях, получающих социальные субсидии по причине инвалидности, а также британских работниках, временно проживающих в той или иной стране Европы. Кроме того, правительство Великобритании обязалось в течение года покрывать медицинские расходы тех из них, кто в момент Брексита будет проходить курс лечения. «Защитить право британских граждан на медицинское обслуживание — приоритет для этого правительства», — подчеркнул Хэнкок в официальном сообщении. Он также указал, что власти работают над заключением «хорошего соглашения» с Брюсселем.