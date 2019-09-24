Париж, 24 сентября, 2019, 21:56 — ИА Регнум. Франция, Италия, Германия и Мальта заключили соглашение, чтобы управлять миграционными потоками в центральном Средиземноморье, сообщает испанское издание El Mundo. Министры внутренних дел четырех государств встретились в минувший понедельник, 23 сентября, в городе Валлетта (Мальта) на мини-саммите, в котором не приняли участие ни Испания, ни Греция — вопреки тому, что в эти страны прибывает в 3−5 раз больше мигрантов, чем в Италию. Испанский министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка отказался от соглашения, выступив за единый европейский ответ на ситуацию во всем Средиземноморье.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Получение Лучаной Ламорджезе поста итальянского министра внутренних дел вместо Маттео Сальвини вернуло Италии способность вести переговоры с европейскими партнерами, которую страна утратила при предыдущем правительстве, отмечает El Mundo. «Политика закрытых дверей», навязываемая лидером Лиги Севера, когда-то столкнула Рим с Берлином и Парижем (именно из Германии и Франции происходит значительная часть НПО, спасающих мигрантов в центральном Средиземноморье), а каждую высадку превращала в дипломатический кризис.

Новое правительство Италии, во второй раз возглавленное Джузеппе Конте, предложило пересмотреть спорные указы о безопасности, принятые Сальвини, которые криминализовали и подвергли экономическим санкциям работу гуманитарных организаций. При этом итальянские власти давили на ЕС, требуя перехода к общей политике, которая бы позволила управлять миграционными потоками системно, а не реагировать на них точечно, как на чрезвычайные ситуации. Саммит на Мальте стал первым шагом в этом направлении: был установлен автоматический механизм для переселения мигрантов, спасенных в открытом море НПО или военными кораблями (это около 9% всех нелегалов, достигающих итальянских берегов).