Санкт-Петербург, 24 сентября, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после того, как в Петербурге с балкона четвертого этажа выбросили четырехмесячного щенка. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в деле уже есть подозреваемый.

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В полиции отметили, что инцидент произошел в ночь на 21 сентября. Около 01:00 в отдел в Калининском районе обратилась 73-летняя петербурженка. Она сообщила, что неизвестный выкинул собаку с четвертого этажа дома 107/2 на Гражданском проспекте. Сотрудники полиции в ходе проверки установили 39-летнюю владелицу животного.

«По ее словам, в ее квартиру, где она проживает со своим супругом, пришел знакомый — 35-летний мужчина, который и выкинул собаку с балкона. Впоследствии в полицию поступила справка из ветеринарной клиники. Отделом дознания УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»)», — сообщили в ГУ МВД.

Подозреваемый уже был задержан, его доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Самого серо-белого щенка неравнодушные петербуржцы срочно доставили в ветклинику. Судя по фото, он является представителем породы стаффордширский бультерьер. Горожане через социальные сети принялись собирать ему деньги на операцию, которая уже успешно состоялась, и искать новый дом. В частности, щенку пришлось оперировать лапу, но сейчас он находится в стабильном состоянии.

«Сотрудники 15-го отдела полиции, вы люди с большим сердцем! Вы не отмахнулись, вы не только выполняли свои служебные обязанности, но и прониклись», — поблагодарили горожане правоохранителей.