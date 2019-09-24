Санкт-Петербург, 24 сентября, 2019, 21:52 — ИА Регнум. В армию в рамках осеннего призыва 2019 года отправят 2600 петербуржцев. Об этом сообщил военный комиссар города Сергей Качковский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны России Призывники

Призывники отправятся служить уже 14 октября. По словам Качковского, в режимные части направят 60% от упомянутого количества. Предполагается, что среди новых призывников не менее 500 человек будут обладать высшим образованием, 300 человек должны быть специалистами военно-учетных специальностей.

Добавим, по итогам весеннего призыва 2019 года по результатам медосмотра годными к военной службе признали только 34,5% военнообязанных. Незначительные ограничения поставили еще 40,5% человек.