Луганск, 24 сентября, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Житель Луганской Народной Республики Юрий Мерзлый был осуждён Верховным судом ЛНР на 12 лет лишения свободы за шпионаж в пользу спецслужб Украины. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба министерства госбезопасности ЛНР.

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По данным ведомства, Мерзлый был завербован сотрудниками сводной оперативной группы Службы безопасности Украины с дислокацией в городе Лисичанске как агент по разведдеятельности на территории ЛНР.

Перед Мерзлым ставили задачи по сбору и передаче информации военного и социально-экономического характера, а также в отношении лиц, представляющих интерес для украинских войск.

Кроме того, осуждённый, действуя под контролем спецслужб Украины, сообщал сотрудникам министерства госбезопасности ЛНР заведомо ложную информацию.

По законодательству ЛНР за сотрудничество с иностранными спецслужбами предусмотрена уголовная ответственность до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приговоре, вынесенном судом жителю ДНР за шпионаж в пользу Украины. Осуждённый получил наказание в виде 17 лет лишения свободы.