Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2019, 21:38 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что готов к изменению «ядерного соглашения» 2015 года, 24 сентября передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ядерная сделка

Рухани заявил журналистам на Генассамблее ООН, что готов на внесение «небольших изменений, дополнений или поправок» в соглашение в обмен на отмену санкций США против Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 сентября президент США Дональд Трамп с трибуны ООН заявил, что не отменит антииранские санкции, и призвал страны мира к совместному ответу на «угрожающее поведение» Ирана.

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