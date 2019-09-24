Москва, 24 сентября, 2019, 21:36 — ИА Регнум. Российские атомщики обеспечили создание оружия нового поколения, способного на десятилетия сохранить стратегический баланс сил в мире, заявил 24 сентября президент РФ Владимир Путин в своём приветствии в честь Дня работника атомной промышленности.

Premier.gov.ru Сергей Кириенко

Текст приветствия главы государства зачитал на торжественном мероприятии в Москве первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Отмечу, что среди несомненных успехов нынешнего поколения атомщиков — создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед», — указано в тексте приветствия.

Кроме того, Владимир Путин отметил такие успехи российских атомщиков, как разработку реакторов на быстрых нейтронах — основу энергетики будущего, создание первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции, научные работы прикладного и фундаментального уровня.

«Важно, чтобы это богатейшее интеллектуальное, технологическое наследие и поистине неисчерпаемые инновационные возможности атомной промышленности были в полной мере задействованы в целях модернизации национальной экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны, укрепления конкурентоспособности России на глобальных рынках», — подчеркнул Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на торжествах в честь Дня работника атомной промышленности Сергей Кириенко заявил, что Росатом обязан довести до конца работы по созданию вооружения, на испытаниях которого под Северодвинском трагически погибло несколько сотрудников Росатома и специалистов Минобороны РФ.