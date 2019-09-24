Рига, 24 сентября, 2019, 21:25 — ИА Регнум. Сегодня правительство Латвии утвердило национальную концепцию безопасности, которая ляжет в основу выработки плана Национальной безопасности страны. В концепции, подготовленной Государственной службой безопасности вместе с рядом министерств, перечислено семь основных угроз. Об этом сообщил портал LSM.

Латвия

Сама концепция обновляется раз в четыре года. В принятом документе прямо сказано, что на ближайший период в отношении Латвии нельзя исключить следующие угрозы: прямое военное вторжение, информационную агрессию, включая работу так называемых фабрик троллей и фейковых новостей, обрушение латвийской экономики, риски внутренней дестабилизации, в том числе — террористическую угрозу. Высока опасность гибридной войны, в которой особую роль играет дезинформация в публичном пространстве страны, поэтому необходимо обеспечить разнообразие СМИ. В этой связи особая роль и ответственность возлагается на общественные, читай — контролируемые государством, медиа.

В концепции сказано, что против Латвии работают спецслужбы и разведки многих стран. Особенную угрозу для НАТО, ЕС и Латвии представляют спецслужбы России. Ранее Государственная служба безопасности отмечала выросшую активность спецслужб Китая, работающих на территории западных государств, включая Латвию

Министр юстиции Янис Борданс к проблемам национальной безопасности отнёс выполнение рекомендаций Moneyval по отмыванию грязных средств и финансированию терроризма, тот факт, что в Латвии до сих пор нет нормального главы Центрального банка, а действующий находится под следствием, и то, что целый ряд коммерческих банков ЛР подозреваются в содействии отмыванию средств, полученных преступным путём.

Премьер-министр страны Кариньш отметил, что основой безопасности страны перед лицом внешних угроз является сплочённость общества и устранение социального неравенства.

Принятая на заседании концепция будет в ближайшее время рассмотрена Советом национальной безопасности и Сеймом, после чего ляжет в основу Плана национальной безопасности, который будет засекречен и содержать в себе статьи финансирования.