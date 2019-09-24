Чебоксары, 24 сентября, 2019, 21:06 — ИА Регнум. В Чувашии по состоянию на 1 сентября 2019 года зарегистрировано 707 человек с диагнозом «наркомания». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число больных наркоманией снизилось на 3,5%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы к заседанию Государственного антинаркотического комитета, которое прошло в режиме видео-конференцсвязи с участием глава МВД России Владимира Колокольцева.

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В отношении 1473 человек выявлен диагноз «пагубное потребление наркотических средств».

В ходе выявления ряда преступлений по ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ») и по ст. 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта») из незаконного оборота изъято более 20 кг сильнодействующих веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Чувашии в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 1146 преступлений — это на 73,9% больше уровня 2016 года. С начала года надзорным ведомством выявлено 239 нарушений закона, принесено 34 протеста на незаконные правовые акты, в суды ушло 60 исков, внесено 65 представлений об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 56 лиц.