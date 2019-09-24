Лилия Гумерова возглавит комитет Совета Федерации по образованию
Москва, 24 сентября, 2019, 21:05 — ИА Регнум. Место покинувшей Совет Федерации сенатора от Москвы Зинаиды Драгункиной во главе комитета по образованию займет сенатор от Башкирии Лилия Гумерова.
Лилия Гумерова возглавит комитет верхней палаты парламента по науке, образованию и культуре. Ранее она была первым заместителем главы этого комитета.
Лилия Гумерова является членом Совфеда с 2014 года. Второй раз на пост сенатора ее выдвинул недавно избранный главой Башкирии Радий Хабиров.
До назначения в верхнюю палату она работала в аппарате правительства республики, была республиканским омбудсменом по правам ребенка.
С 2011 года Лилия Гумерова — депутат башкирского курултая и заместитель главы его председателя.
В 2012-м была назначена вице-премьером республики.
Лилия Гумерова участвовала в программе подготовки кадрового резерва РАНХиГС и администрации президента, так называемой «школы будущих губернаторов».