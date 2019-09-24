Екатеринбург, 24 сентября, 2019, 21:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге до сентября 2020 года закроют движение по участку улицы Калинина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

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Движение по улице Калинина в границах улиц Бакинских Комиссаров — Калинина — Уральских Рабочих — переулка Соснового будет закрыто до 12 сентября 2020 года.

Улицу перекроют из-за компании-застройщика «Атомстройкомплекс» — она строит жилой дом вблизи указанного участка. Строители просят горожан «отнестись с пониманием» к неудобствам.

Напомним, с 24 сентября 2019 года в Екатеринбурге временно перекрыли улицу Советских Женщин. Движение по улице закрыли до 2 ноября 2019 года для установки ливневой канализации.