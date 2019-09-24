Каир, 24 сентября, 2019, 21:01 — ИА Регнум. Пожизненный срок заключения был присуждён гражданину Египта за попытку угона пассажирского самолёта, следовавшего из Александрии в Каир. Об этом 24 сентября сообщает телеканал Al Arabiya.

Египет

60-летний Сейф ад-Дина Мустафа был признан виновным в попытке угнать пассажирский лайнер с 72 пассажирами на борту, которую он совершил в марте 2016 года.

Сообщается, что осуждённый потребовал изменить маршрут авиалайнера, угрожая взорвать пояс смертника, якобы закреплённый у него на теле. Самолёт с пассажирами и угонщиком приземлился на Кипре в аэропорту города Ларнака.

Почти сразу же после приземления угонщик отпустил большую часть пассажиров. Затем, спустя несколько часов он отпустил остальных пассажиров и членов экипажа, а сам добровольно сдался властям Кипра.

В августе 2018 года власти Египта добились выдачи преступника от властей Кипра.

Ранее ИА REGNUM сообщало об освобождении властями Греции 65-летнего гражданина Ливана, который был задержан по подозрению в причастности к угону самолёта авиарейса американской авиакомпании Trans World Airlines (TWA) из Афин в Рим.