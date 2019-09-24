Москва, 24 сентября, 2019, 20:57 — ИА Регнум. На премию «Оскар» от России в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвинут фильм «Дылда» режиссёра Кантемира Балагова. Об этом 24 сентября сообщил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

Цитата из к/ф «Дылда». режКантемир Балагов. 2019. Россия

«Был выбран фильм «Дылда», — сказал он ТАСС, добавив, что комментировать выбор комитета не будет.

Действие фильма «Дылда» происходит в Ленинграде в 1945 году. В картине рассказывается история двух фронтовых подруг, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду городе.

Премьера фильма состоялась в рамках конкурсной программы «Особый взгляд» 72-го Каннского международного кинофестиваля, где картина получила награду за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы.