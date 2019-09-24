Вашингтон, 24 сентября, 2019, 20:54 — ИА Регнум. Переговоров с украинскими властями о материалах расследования против сына Джо Байдена в обмен на помощь Киеву никто не вёл, заявил 24 сентября журналистам президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Донльд Трамп

По его словам, он изначально был сторонником заморозки поддержки Украины, так как европейские страны не берут на себя соответствующую долю в этом вопросе.

«Никакого обмена одного на другое не было», — заявил Трамп.

«Я постоянно задаю один и тот же вопрос: почему США платят тем или иным иностранным государствам… а они не платят? Поэтому я сказал: остановите. Пусть другие тоже платят», — пояснил президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее целый ряд СМИ утверждал, что Трамп заморозил помощь Украине для того чтобы украинский президент Владимир Зеленский активизировал расследование деятельности Байдена-младшего на Украине и передал Трампу материалы этого расследования. Байден-старший собирается стать соперником Трампа на президентских выборах 2020 года.