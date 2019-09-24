Челябинск, 24 сентября, 2019, 20:43 — ИА Регнум. Челябинский губернатор Алексей Текслер призывает граждан сообщать ему напрямую о проблемах с запуском тепла. Об этом он написал в Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

«Пишите в комментариях, если возникают проблемы по конкретным адресам», — отметил Текслер.

Граждане не заставили долго ждать. Один из них обеспокоен тем, возьмут ли плату за отопление за весь месяц, если включат лишь 25-го. Из посёлка Строителей (Миасс) пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды в детских садах. У жителей посёлка, по их словам, та же проблема.

«Мы погрузились в каменный век и замерзаем, зубы стучат…» — пишут граждане губернатору.

Жители Аргаяша сообщили губернатору о неготовности, по их мнению, сетей к отопительному сезону. Жители Копейска жалуются на отсутствие тепла и горячей воды, а в Ленинском районе Челябинска на улице Чапаева жильцы одного из домов обеспокоены льющимся уже месяц под дома кипятком.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в жилфонде региона стартует 25 сентября. Подключить все дома планируется к началу октября.