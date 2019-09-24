Пекин, 24 сентября, 2019, 20:29 — ИА Регнум. В Китае продолжается снижение налоговой нагрузки на производителей и граждан. За первые семь месяцев 2019 года общий объём взимаемых налогов и сборов сократился на 1,35 трлн юаней (около 189 млрд долларов), сообщает 24 сентябряСиньхуа со ссылкой на заявление министра финансов КНРЛю Куня на пресс-конференции в Пекине.

David Dennis Экономика Китая

Частный сектор за указанный период получил 63% налоговых льгот. 31% снижения фискальной нагрузки общим объемом в 364,4 млрд юаней адресованы обрабатывающему сектору промышленности. Исследования, проведенные Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР на более чем 300 предприятиях, показали, что более 70% высвобожденных средств были потрачены на НИКОР, техническую реконструкцию, расширение производства и инвестиции.

Глава минфина отметил повышение жизнеспособности рынка и рост доверия к нему во всех сегментах общества. По его словам, в первые восемь месяцев текущего года в стране ежедневно регистрировались около 19 тысяч новых компаний, а объём инвестиций в годовом выражении вырос на 13%.

Отметим, что и в прошлом, 2018 году в КНР было осуществлено сопоставимое снижение налогов и сборов на сумму в 1,3 трлн юаней.