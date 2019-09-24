Москва, 24 сентября, 2019, 20:28 — ИА Регнум. Создание оружия, на испытаниях которого в Архангельской области погибли от взрыва несколько специалистов «Росатома», должно быть доведено до конца, заявил 24 сентября первый замглавы администрации президента РФ, бывший руководитель «Росатома» Сергей Кириенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кириенко

Это заявление Кириенко сделал в Москве на торжественном мероприятии в честь Дня работника атомной промышленности.

Кириенко подчеркнул, что доведение этого проекта до его успешного завершения является делом чести и долгом перед памятью погибших коллег.

По его словам, погибшие на полигоне испытатели относятся к особой категории мужественных и профессиональных людей.

«Есть такая особая работа в атомной отрасли — испытатели. Это особая категория людей, потому что, конечно, это высочайшие профессионалы, это ученые, это выдающиеся инженеры. Кроме высочайшего профессионализма, от этих людей требуется еще личное мужество», — сказал Сергей Кириенко.

Кроме того, экс-глава «Росатома» сообщил, что специалистами атомной отрасли за всю её историю было проведено свыше 10 тыс. испытаний, часть из которых была связана с риском для жизни испытателей.

«Эти испытания проходили и продолжают проходить», — заявил Кириенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа Минобороны РФ сообщило о взрыве на полигоне под Северодвинском, повлекшем человеческие жертвы. Погибли пять сотрудников «Росатома» и двое представителей Минобороны РФ.

Позднее в госкорпорации «Росатом» сообщили, что взрыв произошёл во время испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания.