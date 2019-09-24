Душанбе, 24 сентября, 2019, 20:28 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмонобсудил сотрудничество возглавляемой им страны с Всемирной таможенной организацией (ВТО) в торгово-экономической сфере в ходе прошедшей 23 сентября в Душанбе встречи с генеральным секретарем Организации Кунио Микурия.

President.tj Встреча Эмомали Рахмона с Генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микурия

Во время встречи стороны обсудили такие вопросы, как укрепление работы административных органов в таможенной сфере, обновление таможенной инфраструктуры, подготовка профессиональных и высококвалифицированных кадров, создание курсов повышения квалификации для сотрудников таможенной сферы, укомплектование автоматизированной системы современными технологиями.

Кроме этих проблем на встрече также обсуждались вопросы совершенствования законодательства Таджикистана в торгово-экономической сфере и осуществление поддержки экспорта на государственном уровне.