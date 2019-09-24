Киев, 24 сентября, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп приостанавливает военную помощь Украине не на 2019-й, а на 2020 год. Об этом 24 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-глава МИД Украины Константин Грищенко, комментируя обещание президента США Дональда Трампа заблокировать финансовую поддержку военного сектора Украины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансовая помощь

По его словам, Трамп послал месседж Зеленскому, чтобы он лучше воспринимал его намеки.

«Речь идет не о той финансовой помощи, которая выделена в текущем финансовом году, а о возможности выделения новых средств уже в следующем финансовом году. В данном случае Трамп пытается дать месседж не только украинской власти, украинскому президенту, что не обязательно услышать от него прямые указания. Нужно знать чего он желает и тогда нам будет хорошо. А если мы не будем воспринимать его намеков, тогда задержки будут происходить и дальше», — объяснил Грищенко.

По его словам, Трамп пытается использовать Украину для победы на предстоящих выборах.

«Тут две мотивации. С одной стороны, сигнал, что с Украиной он будет продолжать линию на выполнение того, что для него является важным с точки зрения победы на выборах. С другой стороны, нужно найти повод, чтобы тот способ давления, который он будет применять, выглядел более-менее легитимным», — сказал Погребинский.

Он также напомнил, что Трамп последовательно критикует Европу, когда у него появляется возможность.

«С другой стороны, это продолжение его критики европейцев по очень широкому спектру вопросов: за недостаточное финансирование оборонных затрат. Они брали на себя обязательства выделять до 2% от ВВП. За торговый баланс, который идет в пользу Европы, и много чего другого», — рассказал Грищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября президент Трамп заявил, что будет «приостанавливать» финансовую помощь Киеву, пока Евросоюз не начнет вкладывать в Украину больше. В частности, он призвал Германию и Францию вкладывать деньги в Украину.