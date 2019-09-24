Челябинск, 24 сентября, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Тепло поступит во все объекты Челябинской области до конца месяца. Об этом в своём Instagram написал губернатор Алексей Текслер.

Josh Wedin

«До конца месяца тепло должно появиться во всех домах области», — отметил руководитель.

Он добавил, что главное внимание будут уделять детсадам и школам. Их подключат к теплу первыми.

Как сообщало ИА REGNUM, подключение жилья к теплу стартует 25 сентября. В Челябинске процесс планируют завершить к концу недели.