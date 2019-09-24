Великий Новгород, 24 сентября, 2019, 20:22 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 24 сентября, загорелось административное здание на улице Фёдоровский Ручей, д. 10/48. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 17:52, к 19:32 пожар удалось локализовать.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна

Пожару был присвоен ранг 1 БИС.

«По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются», — сообщили в ведомстве.