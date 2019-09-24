Киев, 24 сентября, 2019, 19:04 — ИА Регнум. Политический эксперт, экс-губернатор Луганщины Ирина Веригина раскритиковала мэра Киева Виталия Кличко за его неспособность качественно обновить столичную инфраструктуру и навести порядок. Соответствующее заявление Веригина сделала 24 сентября в эфире одного из украинских телеканалов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удар

В частности, она напомнила, что в Киеве на Нивках уже рассыпается мост, который якобы отремонтировали в 2016 году.

«Четыре года Кличко все устраивало в Киеве. Он не видел ни мосты, ни дороги, а тут год остался до выборов и он увидел Шулявский мост… Киев не на том уровне, на котором должна быть европейская столица. В Киеве мы видим и незаконное строительство, видим и дороги, и развязки. Нужно, чтобы в Киев пришел хозяин, который навел бы порядок», — считает Веригина.

Она считает, что партия «Слуга народа» хочет взять власть в Киеве, поскольку имеет высокий уровень доверия среди киевлян.

«Все прекрасно понимают, что сейчас будет идти война за Киев. Каждая политическая сила хочет и будет принимать участие в этих выборах… Все понимают, кто сейчас влияет на Киев и какая политическая сила будет влиять на жизнь киевлян. «Слуга народа» посмотрела на свои рейтинги и увидела, что у них очень высокие рейтинги. Они хотят взять власть и в Киеве», — сказала Веригина.

По её словам, законопроект «О столице Украины — городе-герое Киеве», который подала группа депутатов от «Слуги народа», «говорит не о децентрализации, а про централизацию власти».

«Настораживает, что по этому законопроекту мэр города будет просто руководителем исполнительной власти. Настораживает, что префект или глава администрации, который будет назначаться, может наложить вето на решение депутатов Киевсовета», — рассказала Веригина.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября мэр Кличко попросил своих заместителей Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко написать заявления об отставке. Кличко отметил неудовлетворительные темпы строительства метро на Виноградарь и Шулявского путепровода. Также у мэра есть вопросы к работе в сфере парковки и внедрения электронного билета в общественном транспорте. В свою очередь заместители отказались уходить в отставку.

Напомним, 13 сентября в Верховной раде был зарегистрирован проект закона «О столице Украины — городе-герое Киеве». Документ предусматривает проведение внеочередных местных выборов, разделение должностей мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации. При этом должность главы КГГА считается несовместимой с любыми другими должностями. Также предусмотрено восстановление районных советов.