Цхинвал, 24 сентября, 2019, 18:42 — ИА Регнум. Премьер Южной Осетии Эрик Пухаев поблагодарил министра культуры республики Жанну Зассееву и всех задействованных в организации празднования Дня Республики за хороший уровень проведения мероприятий. Об этом 24 сентября сообщает ИА «Рес».

South-ossetia.info Празднование Дня республики в Южной Осетии

"Все праздничные и предшествующие мероприятия прошли на высоком организационном уровне, как в плане общения с гостями, так и в плане разнообразия мероприятий, о которых гости отзывались с большим уважением и теплотой», — отметил Пухаев, выразив уверенность, что последующие праздники также пройдут на хорошем уровне.

В мероприятиях, приуроченных ко Дню Республики, приняли участие около 200 гостей из ДНР, ЛНР, Приднестровья, Абхазии, и различных регионов России.

Напомним, 20 сентября Южная Осетия отмечала 29-ю годовщину провозглашения республики.