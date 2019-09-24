Нью-Дели, 24 сентября, 2019, 20:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что данные и информация являются основными ресурсами XXI века, которые можно дешево приобрести в Индии. Об этом 23 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Моди Нарендра

Нарендра Моди, выступая на встрече с представителями индийской диаспоры в США, подчеркнул, что Индия является страной с самым дешевым доступом к сети Интернет в мире. Ранее исследование британских ученых показало, что 1 Гб данных в Индии стоит всего 18 рупий (около 16,17 рубля), в то время как средние показатели по миру составляют около 600 рупий (около 539 рублей) за 1 Гб. По словам премьер-министра южноазиатского государства, цифровой сектор индийской экономики также развивается семимильными шагами. «Индия обладает всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы возглавить четвертую промышленную революцию во всем мире», — заключил Нарендра Моди.

Напомним, что 22 сентября в американском городе Хьюстон, штат Техас, прошла встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди с представителями индийской общины в США. Данное мероприятие получило название «Howdy Modi» («Как поживаешь, Моди?»). На встречу, прошедшую на стадионе NRG, пришло более 50 000 человек.