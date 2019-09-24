Вашингтон, 24 сентября, 2019, 20:15 — ИА Регнум. Джоди Комер, известная по сериалам «Мой безумный дневник», «Доктор Фостер» и «Белая принцесса», получила «Эмми» за лучшую женскую роль в телевизионной драме американской компании BBC America «Убивая Еву». Сюжет криминального триллера вращается вокруг жизни сотрудницы MI5 Евы Поластри, которая гоняется за наемной убийцей с неустойчивой психикой по прозвищу Вилланель. В процессе преследования каждая из женщин проникается странной привязанностью к своей противнице.

Alan Light Эмми

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили дважды лауреат премии «Золотой Глобус» Сандра О, получившая известность благодаря картинам «Под солнцем Тосканы», «Красная скрипка», «Анатомия страсти» и «Клиент всегда мертв», Фиона Шоу, известная широкой аудитории по фильмам серии «Гарри Поттер», Ким Бодния, сыгравший в «Быстрые стволы», «Дилер», «Месть» и «Мост», а также Оуэн МакДоннел.

Режиссерскую команду возглавили Дэймон Томас, Джон Ист и Гарри Бредбир. Работу над сценарием вели Люк Дженнингс, Эмиральд Феннл и Фиби Уоллер-Бридж. Исполнительными продюсерами стали Адриан Келли и Ли Моррис.