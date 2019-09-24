Тамбов, 24 сентября, 2019, 17:44 — ИА Регнум. Сегодня в Мичуринске Тамбовской области губернатор Александр Никитин и представители ЦИК России Евгений Шевченко и Антон Лопатин в ходе рабочей встречи обсудили новые избирательные стандарты, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Правительство Тамбовской области

Представители ЦИК России прибыли в Тамбовскую область с рабочим визитом накануне межрегиональной конференции «Цифровизация выборов: опыт и перспективы», которая состоится 25 сентября в Тамбовской областной думе.

Александр Никитин, его первый заместитель, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов и председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров обсудили с членами ЦИК России Евгением Шевченко и Антоном Лопатиным новые избирательные стандарты, которые в настоящее время активно внедряются в электоральный процесс. Речь, в частности, шла о создании цифровых избирательных участков и дистанционном голосовании при проведении выборов главы администрации Тамбовской области в 2020 году. Александр Никитин заявил, что регион готов участвовать во всех экспериментах, внедрять новые подходы, чтобы обеспечить удобство и достоверность избирательного процесса.

Представители ЦИК РФ поблагодарили главу региона за четкость и легитимность в проведении избирательных кампаний разного уровня. В частности, в этом году выборы в Тамбовской области прошли на высоком организационном уровне, отметили они.

На межрегиональной конференции, организованной областной избирательной комиссией при поддержке администрации Тамбовской области, также будут обсуждаться вопросы внедрения инновационных цифровых технологий в электоральную практику. Участники конференции узнают о новых избирательных стандартах, которые предстоит освоить организаторам выборов всей страны в преддверии Единого дня голосования 2020 года.

На конференции также пройдет интерактивное занятие, в ходе которого будет представлен образец цифрового избирательного участка. Всем участникам мероприятия будет предложено на нём проголосовать. Свое участие в конференции уже подтвердили организаторы выборов из Рязанской, Саратовской, Пензенской, Воронежской и Липецкой областей. Информационно-обучающее мероприятие подобного формата будет проходить впервые в России за пределами Москвы.