Нью-Дели, 24 сентября, 2019, 21:57 — ИА Регнум. Правительство индийского штата Мадхья-Прадеш, который понес значительные материальные потери в результате недавних наводнений, запросило у федерального правительства финансовую помощь в размере 119 миллиардов рупий (примерно 1,68 миллиарда долларов).

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Представители правительства уже провели первоначальную оценку ущерба, вызванного проливными дождями и наводнением, которое привело к гибели по меньшей мере 225 человек.

По информации индийского новостного агентства Джагран, официальные лица штата сообщили, что 36 из 52 округов Мадхья-Прадеш понесли из-за стихийных бедствий огромные потери. Они также отметили, что наиболее сильно пострадали дороги в штате, в этой связи ущерб транспортной инфраструктуре оценивается в 15,6 миллиарда рупий (примерно 220 миллионов долларов).

Сообщается, что правительство штата незамедлительно предоставило помощь пострадавшим и семьям погибших жителей на общую сумму 1,25 миллиарда рупий (примерно 18 миллионов долларов).