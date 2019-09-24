Нью-Дели, 24 сентября, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Глава военно-воздушных сил Индии, маршал авиации БирендерСингхДханоа заявил, что руководство Пакистана всегда недооценивало национальное правительство республики, что, по его мнению, подтвердилось во время авиационного удара по предполагаемому лагерю террористов, находящемуся на территории Пакистана, в Балакоте.

Ashwin Kumar ВВС Индии

«В войне 1965 года они недооценивали ЛалаБахадураШастри. Они не ожидали, что он откроет фронт и отправится в Лахор. А потом они удивились. Они думали, что Индия будет сражаться только в Кашмире. Это же произошло и во время конфликта в Каргиле», — заявил он.

По информации индийского новостного агентства Джагран, маршал отметил, что руководство мусульманской страны всегда «просчитывалось» в подобных ситуациях.

«Даже сейчас, после террористической атаки в Пулваме на представителей индийской полиции, они снова просчитались. Пакистан думал, что наше политическое руководство не ответит ударом. Они понимают потенциал наших вооруженных сил, однако у них было ложное впечатление, что руководство не будет действовать», — отметил представитель индийской армии.