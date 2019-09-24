Исламабад, 24 сентября, 2019, 20:10 — ИА Регнум. 23 сентября в Нью-Йорке премьер-министр Пакистана Имран Хан выступил на Саммите ООН по изменению климата.

Засуха

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава правительства Пакистана заявил, что его страна — одна из самых уязвимых перед лицом изменения климата. Имран Хан отметил, что последствия глобального потепления уже чувствуются в некоторых частях Пакистана, в частности, в провинции Синд, где местные крестьяне страдаю от засухи, а прибрежный город Карачи — от страшных наводнений в сезон муссонов.

Премьер-министр Пакистана призвал все страны, в особенности, промышленно-развитые, обратить должное внимание на проблему изменения климата. Имран Хан привел пример мер, к которым прибег Пакистан для улучшения экологического положения. В Пакистане с момента прихода Имрана Хана к власти было посажено 1,5 миллиона деревьев.