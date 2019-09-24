Калуга, 24 сентября, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Калужская делегация, в состав которой вошли глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, заместитель городского головы Юрий Моисеев и начальник управления культуры Яна Васина, посетила немецкий город Зуль в рамках празднования 50-летия побратимских отношений, сообщили 24 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги.

Duma.kaluga.ru Побратимским связям городов Калуга и Зуль исполнилось полвека

Калужане ознакомились с опытом работы органов местного самоуправления города-побратима и приняли участие в ряде мероприятий, посвящённых юбилею побратимских связей.

«Дружба и сотрудничество между Калугой и Зулем продолжаются уже на протяжении 50 лет, — подчеркнул Александр Иванов, — за эти годы в наших двусторонних отношениях произошло немало позитивных изменений, наши побратимские отношения вышли на новый, более высокий и конструктивный уровень. Мы сделаем всё возможное, чтобы и последующие 50 лет дружеских отношений между нашими городами прошли ярко, насыщенно, познавательно и взаимовыгодно для обеих сторон». Обер-бургомистр Зуля Андре Кнапп также отметил важность развития отношений городов-побратимов.

Между Калугой и Зулем активно развивается сотрудничество в сфере культуры и образования: в конце июня 2019 года 15 учащихся гимназии имени Фридриха Кенига посетили Калугу, а в период с 24 по 30 октября 15 школьников из Калуги посетят город Зуль. В апреле этого года в Калуге прошла выставка работ художницы Габриэлы Юст, в ноябре в Инновационном культурном центре Калуги планируется проведение фотовыставки, посвящённой 50-летию побратимства.

Стороны высказали намерение и дальше развивать сотрудничество и укреплять партнёрские связи. Были достигнуты договорённости об установлении прямых контактов между органами местного самоуправления Калуги и Зуля, осуществлении обмена официальными делегациями и специалистами по различным направлениям сотрудничества, обмене опытом в вопросах экономики, финансов, социальной политики, внедрения IT-технологий, сохранения культурного и исторического наследия. Планируется развитие всесторонних контактов в сфере культуры, образования и спорта, проведение молодёжного обмена, организация гастролей, музейных выставок, а также установление прямых связей между творческими коллективами Калуги и Зуля.

На торжественном собрании концертную программу представил калужский творческий коллектив «Образ», выступление которого было тепло встречено зрителями.