Новосибирск, 24 сентября, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Новосибирские пожарные поделились фотографиями с мусорного полигона, который загорелся сегодня, 24 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Дымом затянуло Ленинский и Кировский районы города

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области В Новосибирске горит мусорный полигон

Очевидцы отмечают, что Ленинский и Кировский районы Новосибирска затянуло едким дымом. Осложняет ситуацию сильный ветер.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Дымом затянуло Ленинский и Кировский районы города

Напомним, что это уже не первый пожар на муниципальном мусорном полигоне в Новосибирске. С 2006 здесь периодически происходят возгорания. Последний раз пожар тушили в 2018 году.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области К настоящему времени пожарные уже ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожарные уже ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне. Ведётся проливка водой и засыпание грунтом тлеющих участков.