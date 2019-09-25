Калуга, 25 сентября, 2019, 10:16 — ИА Регнум. В калужском технопарке «Грабцево» стартовала «Неделя поставщиков». Партнёры концерна представили свои проекты по локализации автокомпонентов, а также проекты по оптимизации существующих компонентов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович.

Фото пресс-службы VW Group Rus Генеральный директор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович.

В мероприятии «Неделя поставщиков» принимают участие участие 50 компаний, готовых поставлять свою продукцию для производства концерна Volkswagen в России.

«В течение последних двенадцати лет компания Volkswagen Group Rus наращивала объемы производства в России. В 2018 году на российских производственных площадках компании было выпущено 200 000 автомобилей марок Volkswagen и Škoda. Это стало возможно в том числе благодаря эффективной работе с локальными поставщиками. На данный момент в нашем портфолио более 60 локальных поставщиков компонентов, которые поставляют на наше производство более 5500 наименований компонентов», — сказал Маркус Озегович.

На площадках компании сейчас производятся пять моделей — Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Octavia и Skoda Kodiaq. Также на предприятии производится бензиновый двигатель 1.6 MPI в двух вариантах мощности — 90 л.с. и 110 л.с. Объем производства в 2018 году составил 200 тысяч автомобилей и 161 тыс. двигателей. «Неделя поставщиков» продлится на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге по 27 сентября.