Париж, 24 сентября, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире Europe 1 осудил обвинения молодой защитницы окружающей среды Греты Тумберг, назвав её позицию «очень радикальной», передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Во время обещанной речи в ООН Грета Тунберг в резких словах обвинила мировых лидеров в бездействии в отношении глобального потепления.

«Я не считаю, что правительства Франции или Германии сегодня блокируют деятельность по защите окружающей среды, учитывая, что Франция прекращает добычу и эксплуатацию угля», — отметил глава французского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 16 молодых людей, включаяГрету Тунберг, подали жалобу на пять загрязняющих стран — Францию, Германию, Аргентину, Бразилию и Турцию.