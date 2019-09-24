Москва, 24 сентября, 2019, 15:58 — ИА Регнум. С начала 2019 года в Северном административном округе (САО) Москвы было введено в эксплуатацию 22 объекта недвижимости общей площадью 998 тысяч квадратных метров. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы 24 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Сейчас в САО строится еще 129 объектов общей площадью 5,04 миллиона квадратных метров.

Отметим, что в данном округе специалисты Мосгосстройнадзора с начала года провели 388 проверок объектов. Среди них: десять жилых домов для переселения жителей по программе реновации в районах Бескудниковский, Войковский, Головинский, Дмитровский, Западное Дегунино и Тимирязевский; четыре жилых комплекса в районе Дмитровский и жилой комплекс в Хорошевском районе, школа на 550 мест в Бескудниковском районе и ДОУ на 250 мест в Западном Дегунино, гаражный комплекс в Левобережном районе и другие.

Всего в ходе проверок было выявлено 749 нарушений, в том числе по качеству при производстве работ, несоблюдению требований техники безопасности, организационно-правового порядка, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащему ведению строительного контроля организациями-заказчиками.

Специалисты выдали 231 предписание об устранении нарушений, оформили 353 протокола с наложением штрафных санкций на сумму более 17,8 миллиона рублей. Повторные проверки подтвердили, что большинство нарушений уже были устранены.