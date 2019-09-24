Калуга, 24 сентября, 2019, 16:19 — ИА Регнум. В Калуге подвели итоги экологической акции «Чистый бор — чистый город!», состоявшейся в рамках V Международного экологического форума. Об этом 24 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото команды плоекта <Чистый бор — чистый город!> В Калуге подвели итоги экологической акции «Чистый бор – чистый город!»

Результатами народного голосования были выбраны и очищены от мусора Калужский бор, Сосновая роща, а также берег Оки в районе калужской улицы Зелёный Крупец. В проекте, который подразумевает раздельный сбор мусора, приняли участие порядка 400 волонтёров — представители органов государственной власти, движения «Зелёная Россия», эко-просветительского проекта «Мы разделяем» и фонда молодежной инициативы «Любомир», других общественных организаций, предприятий Калуги, а также учащиеся школ. В ходе экологической акции было собрано 467 кг пластика и алюминия, 740 кг стекла, 5 тонн общих твердых отходов.

Проект «Чистый бор — чистый город!» проходил при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и Федерального государственного бюджетного учреждения «Ресурсный Молодежный Центр». Во всех муниципалитетах состоялись акции по уборке мусора на особо охраняемых природных территориях.