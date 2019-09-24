Москва, 24 сентября, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Банк России должен внимательно наблюдать за внедрением эскроу-счетов. Об этом сегодня, 24 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной, сообщается на сайте Кремля.

Kuba Центральный Банк России

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По словам Путина, очень важно своевременно скоординировать эту работу: финансовые учреждения с одной стороны, застройщик со второй.

Местные власти должны поработать над этой инфраструктурой, региональные власти и правительство РФ тоже должны поддержать.

«Нужно поддержать регионы с точки зрения финансовой обеспеченности для решения всех вопросов в долевом строительстве, если у них самих силёнок не хватает.

Роль Центрального банка в этом вопросе, конечно, достаточно большая», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что процесс внедрения эскроу-счетов идет непросто, не без проблем.

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