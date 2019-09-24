Астана, 24 сентября, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал процесс налаживания диалога между КНДР и Южной Кореей, сообщили 24 сентября в пресс-службе Назарбаева.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Бывший глава государства встретился со спикером Национальной ассамблеи Южной Кореи Мун Хи Саном. Назарбаев подчеркнул, что в период своего президентства старался наладить прочные отношения между двумя странами.

«Мы заинтересованы в продолжении экономического и политического сотрудничества», — добавил первый президент.

Мун Хи Сан, в свою очередь, отметил высокий уровень проведения IV совещания спикеров парламентов стран Евразии. В частности, на третьем совещании присутствовали представители 39 парламентов, а на четвертом — 55.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Нур-Султане прошло IV совещание спикеров парламентов стран Евразии. В рамках мероприятия было выдвинуто несколько инициатив, в том числе создание единого для Евразии списка экстремистских и террористических организаций.

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