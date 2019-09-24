Сочи, Краснодарский край, 24 сентября, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Монтаж оборудования для реализации закона о суверенном Рунете проводится в одном из российских регионов. Тестирование сетей связи продлится до середины октября, сообщил 24 сентября журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров в кулуарах форума «Спектр-2019» в Сочи.

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Он отметил, что в пилотном проекте участвуют все крупные отечественные операторы сотовой связи. Эксперимент проходит и в лабораторных условиях, и в полевых.

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Специалисты проверят, как работа оборудования отразится на трафике, пока тестирование проходит нормально, добавил Жаров. В каком именно регионе проводится тест, он не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон о «надежном» Рунете. Документ дает возможность Роскомнадзору осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования» при возникновении угроз для стабильной работы интернета в РФ.

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