Мифы вместо уроков: польская элита обсуждает Вторую мировую
Варшава, 25 сентября, 2019, 06:40 — ИА Регнум. Миф, согласно которому Вторая мировая война началась с «совместно спланированного фашистской Германией и сталинским СССР нападения на ничего не подозревавшую Польшу», был разработан теми, кому требовалось скрыть свою роль в поддержке Гитлера и науськивании фашистской Германии на СССР. О том, почему нынешние заявления Польши вновь подтверждают неумение польской элиты делать выводы из собственной истории, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.
Перед Второй мировой войной Польша вела себя так, как будто ее договоренности с Англией и Францией способны остановить гитлеровскую агрессию. Подписав в 1934 году пакт Пилсудского — Гитлера (договор о ненападении между Германией и Польшей) и поучаствовав в 1938 году в разделе Чехословакии, Польша была абсолютно уверена в своем великом значении для всей Европы и в готовности Англии и Франции стать за нее горой в случае какой-либо агрессии.
Действительность показала, что ни Англия, ни Франция совершенно не собирались открывать активные военные действия против Германии, а ограничились объявлением войны без военных действий как таковых. Причина такого поведения понятна, в планах Англии и США было столкнуть заботливо выращенного ими Гитлера с СССР напрямую, а в этом смысле Польша воспринималась исключительно как географическое препятствие. Нынешняя Польша не желает помнить о судьбе Польши предвоенной и наступает на похожие исторические грабли, это говорит о том, что польская политическая элита все так же надеется на гарантии, которые щедро выдает ей внешний союзник в лице США.
Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Научится ли польская элита усваивать исторические уроки?».