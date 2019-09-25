Варшава, 25 сентября, 2019, 06:40 — ИА Регнум. Миф, согласно которому Вторая мировая война началась с «совместно спланированного фашистской Германией и сталинским СССР нападения на ничего не подозревавшую Польшу», был разработан теми, кому требовалось скрыть свою роль в поддержке Гитлера и науськивании фашистской Германии на СССР. О том, почему нынешние заявления Польши вновь подтверждают неумение польской элиты делать выводы из собственной истории, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Гитлер наблюдает, как немецкие солдаты идут в Польшу в сентябре 1939 года

Перед Второй мировой войной Польша вела себя так, как будто ее договоренности с Англией и Францией способны остановить гитлеровскую агрессию. Подписав в 1934 году пакт Пилсудского — Гитлера (договор о ненападении между Германией и Польшей) и поучаствовав в 1938 году в разделе Чехословакии, Польша была абсолютно уверена в своем великом значении для всей Европы и в готовности Англии и Франции стать за нее горой в случае какой-либо агрессии.

Действительность показала, что ни Англия, ни Франция совершенно не собирались открывать активные военные действия против Германии, а ограничились объявлением войны без военных действий как таковых. Причина такого поведения понятна, в планах Англии и США было столкнуть заботливо выращенного ими Гитлера с СССР напрямую, а в этом смысле Польша воспринималась исключительно как географическое препятствие. Нынешняя Польша не желает помнить о судьбе Польши предвоенной и наступает на похожие исторические грабли, это говорит о том, что польская политическая элита все так же надеется на гарантии, которые щедро выдает ей внешний союзник в лице США.

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Научится ли польская элита усваивать исторические уроки?».