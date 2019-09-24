Киев, 24 сентября, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Работающие банки Украины в январе-августе 2019 года получили 44,3 млрд грн прибыли, сообщил сегодня, 24 сентября, украинский Нацбанк.

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Регулятор отмечает, что нынешняя прибыль втрое больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Нацбанк Украины информирует, что доходы банков за указанный период выросли на 28,5% — до 165 млрд грн, расходы — на 5,2%, до 120,7 млрд грн.

ИА REGNUM отмечает, что крупнейший государственный банк Украины ПриватБанк ранее отчитался, что за 8 месяцев получил 25,8 млрд грн чистой прибыли, что является рекордным показателем для банковской системы Украины. В банке отмечали, что прибыль 2019 года почти втрое выше прибыли банка за аналогичный период прошлого года. Таким образом, прибыль банковской системы Украины определяется, в первую очередь, успехами Приватбанка.

В 2018 году работающие банки Украины получили 21,7 млрд грн чистой прибыли, что является максимальным историческим показателем.