Москва, 24 сентября, 2019, 15:31 — ИА Регнум. Генеральный директор компании QIWI Сергей Солонин заявил о том, что он сохраняет за собой контрольный пакет её акций, тем самым опровергнув недавнюю новость о якобы запланированной продаже этих ценных бумаг. Об этом ИА REGNUM 24 сентября сообщили представители компании QIWI.

К.Артём.1 Терминал QIWI

По словам Солонина, он не рассматривает возможность продажи контрольного пакета акций QIWI. Как заметил бизнесмен, он уверен, что у компании большие перспективы как в основном платёжном бизнесе, так и в других проектах.

Кроме того, Солонин подтвердил информацию о поиске инвесторов для проекта «Рокетбанк». Что касается другого проекта — «Совесть», то, по словам генерального директора, компания QIWI продолжает инвестировать в этот проект и рассматривает различные варианты его развития.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее издание «КоммерсантЪ», сославшись на собственные источники, распространило информацию о том, что сооснователи группы Qiwi пытаются продать свои акции и рассчитывают выйти из бизнеса полностью. Кроме того, более вероятной была названа продажа таких проектов, как карты рассрочки «Совесть» и «Рокетбанк». Комментируя эти слухи, сам Солонин на своей страничке в социальной сети Facebook написал, что ему «хотелось бы прекратить то, что сегодня устроил «КоммерсантЪ».