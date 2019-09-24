Белгород, 24 сентября, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Более 98% от общего объёма поступившей детской вакцины от гриппа уже использовали в Белгородской области. При этом показатель заболеваемости в регионе составил 32,0 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 30,9%. Циркуляции гриппозных вирусов не зарегистрировано, сообщили 24 сентября в пресс-службе белгородского Роспотребнадзора.

NIAID Вакцинация

В начале августа 2019 года на территорию области поступило 222 460 доз взрослой вакцины и 83 873 дозы детской вакцины от гриппа. К 24 сентября уже привито 82 870 детей и 212 396 человек взрослого населения. Это составляет 19,3% совокупного населения региона.

Специалисты говорят, что уровень заболеваемости ОРВИ на территории Белгородской области низкий. С 16 по 22 сентября 2019 года за медицинской помощью обратилось 4 950 человек.