Ростов-на-Дону, 24 сентября, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Развитие материальной базы медицинский учреждений в Ростовской области не сможет решить проблему доступности медицинской помощи. Главной причиной, которую необходимо устранить, является острая нехватка терапевтов и педиатров. Особенно это касается сельских территорий. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Татьяна Лившиц. На ночном дежурстве (фрагмент). 1975

«Если в Ростове есть доступность для жителей, то в сельской местности остается очень много вопросов по первичной медицинской помощи. И здесь мы наталкиваемся на основной вопрос — что бы мы ни делали, как бы ни оснащали, ни ремонтировали медучреждения, но если у нас нет специалистов этого самого первичного звена — терапевтов, педиатров, которые на себя в первую очередь берут нагрузку по приему, по диагностированию и дальнейшему лечению пациентов, — то у нас ничего и не поменяется», — считает первый заместитель спикера донского парламента — председатель комитета по социальной политике Сергей Михалёв («Единая Россия»).

Депутаты намерены провести «правительственный час» по вопросу «О мерах по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях на территории Ростовской области» в ноябре текущего года.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростове-на-Дону укомплектованность городских медучреждений врачами составляет 67,2%, а средними медицинскими работниками — 63,1%. Кроме того, бригады скорой медицинской помощи укомплектованы персоналом лишь на 28%.