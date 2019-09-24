Москва, 24 сентября, 2019, 15:22 — ИА Регнум. США возобновили разработку наземных ракет средней дальности, тем самым стимулируя гонку вооружений, оказывающую крайне негативное влияние на стратегический баланс и стабильность в мире, усиливающую недоверие между странами и создающую реальную угрозу международной безопасности. Об этом 24 сентября набрифинге в Москве заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковникАнатолий Сидоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Запуск ракет

По его словам, США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности под надуманным предлогом. Сидоров сообщил также, что американские военные испытали ранее подпадавшую под ДРСМД ракету и ведут со своими союзниками переговоры о развёртывании новых ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, что накануне, 23 сентября об обладании ракетами средней дальности заявила Белоруссия, входящая в ОДКБ. В тот же день пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт выступила с комментарием заявленияАлександра Лукашенко, отметив, что белорусский лидер имел в виду некую «внутреннюю классификацию» ракет. По её словам, белорусские вооружения не считаются ракетами средней дальности по международной классификации (1000−5500 км), так как их максимальная дальность составляет 300 км.

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