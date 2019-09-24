Москва, 24 сентября, 2019, 15:18 — ИА Регнум. За пределами Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) открыто пять станций велопроката. О этом сообщается на сайте информационного центра правительства Москвы.

Mos.ru Прокат велосипедов в Москве

Арендовать велосипеды теперь можно у станций метро «Косино», «Новокосино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Все пять перечисленных станций столичного метрополитена расположены за пределами МКАД.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, прокат велосипедов в столице стал таким же востребованным транспортом, как автобус или трамвай.

«Велопрокат должен активно развиваться в отдаленных районах, чтобы жители могли использовать велосипед как транспорт первой и последней мили», — отметил Ликсутов.