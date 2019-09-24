Орел, 24 сентября, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Занятия по безопасности дорожного движения и мастер-классы по изготовлению светоотражающих фликеров провели активисты Общероссийского народного фронта в двух школах Орла 24 сентября, сообщила ИА REGNUM член регионального штаба ОНФ Орловской области Ирина Гончарова.

Torange.biz Правила дорожного движения

В акции приняли участие пятиклассники и четвероклассники двух орловских школ — №2 и №23. Они были выбраны ОНФ, так как в непосредственной близости от них пролегают оживленные дороги, и ежедневно школьники должны пересекать проезжую часть от остановки проезжего транспорта или к ней

«Переходы оборудованы — есть и ограждения, и лежачий полицейский, но вероятность возникновения ДТП здесь все равно велика, поэтому профилактика необходима», — добавила Ирина Гончарова.

В рамках акции перед школьниками выступили представители ГИБДД, которые рассказали о правилах дорожного движения. О необходимости соблюдать безопасность на дороге детям напомнила и Ирина Гончарова. В рамках практической части детям было предложено вырезать фликеры, которые должны помочь детям стать заметнее на дороге, из заранее заготовленного материала: школьники сами выбрали понравившиеся фигуры, чтобы затем прикрепить фликеры на верхнюю одежду или ранцы.

Цель акции — повышение безопасности детей на дорогах с учетом более раннего наступления темного времени суток. Добавим, что это был второй этап акции ОНФ — на первом активисты выявляли участки дороги у школ, где в течение прошлого учебного года были зафиксированы случаи ДТП с детьми.

Акции по безопасности дорожного движения активисты ОНФ в сентябре проводят по всей стране — всего запланировано более 200 занятий.