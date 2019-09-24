Калуга, 24 сентября, 2019, 15:40 — ИА Регнум. В Калуге возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков жительницей областного центра и её несовершеннолетней подругой, сообщили 24 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, 19-летняя калужанка и ее 17-летняя подруга через интернет вступили в организованную группу для незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Из «тайника» девушки получили от неизвестного лица пакет смеси с наркотическими средствами. Затем калужанки расфасовали наркотики и намеревались сбыть их бесконтактным способом. В процессе создания «закладок» в лесополосе на территории Калуги их задержали полицейские. При девушках стражи порядка обнаружили два вида наркотиков — массой 13 граммов и 1,6 грамма.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства вовлечения несовершеннолетней в преступную деятельность, условия её жизни и воспитания. Обе девушки ранее не были судимы, они не работают и не учатся. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.